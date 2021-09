Pouvoir d'achat : il faudrait 467 € de plus par mois pour ne plus se soucier du budget

Le sentiment du « tout augmente » est toujours aussi prégnant chez les consommateurs : 72% des Français estiment ainsi, non sans raison, que les prix de l'énergie ont augmenté ces douze derniers mois. 70% pensent la même chose pour l'alimentation, 59% pour la santé et les assurances, 51% pour l'immobilier et les loyers.



Plus réjouissant : les Français sont plutôt confiants à la fois dans une rapide reprise de l’économie et dans la capacité de la France à sortir de la crise économique à moyen terme. 61% d'entre eux ont ainsi des projets importants pour cette année. 21% des Français se disent sûrs d'aboutir, alors qu'ils n'étaient que 15% en 2020 et 17% en 2012.