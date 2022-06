Pouvoir d'achat : les Français consomment moins dans les grandes surfaces

L'inflation galopante (plus de 5% en mai) oblige les consommateurs à faire des choix. Le baromètre mensuel de NielsenIQ montre ainsi que les Français délaissent certains produits de grande consommation, à l'instar du chocolat en tablettes dont les ventes en volume se sont contractées de 10,3% au mois de mai, des épisodes, herbes et poivres (12,4%), et même des pâtes (-9,3%). Même les produits frais sont boudés (-5,7%).



On peut dire que les Français sont devenus sélectifs et très regardants sur les prix des produits. Les foyers modestes en particulier sont obligés d'arbitrer dans leur panier de course afin d'en réduire le montant total. Ces derniers évitent le rayon poissonnerie avec des ventes en recul de 16%, et ils réduisent les achats d'alcools et de bières (-15%) et ceux de jus de fruits (-10%). Globalement, les volumes de ventes dans la grande distribution sont en recul de 2,4%. 68% des produits qui y sont vendus voient leurs ventes baisser !