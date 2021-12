Préavis de grève à la SNCF pour le premier week-end des vacances de Noël

La SNCF, qui s'est lancée dans une opération de séduction afin de remplir ses trains, n'avait sans doute pas besoin de ça. Sud Rail, la CGT et l'UNSA ont en effet appelé les cheminots à faire grève : le préavis court du 17 au 19 décembre, soit le premier week-end des vacances de Noël, une période traditionnellement très chargée pour l'entreprise. C'est l'axe sud-est de la SNCF qui sera touché par le mouvement.



L'objectif des syndicats est de faire pression sur la direction dans le cadre de négociations sur les salaires. Un délégué CGT explique à RTL que les cheminots ont un contentieux avec la SNCF : « Depuis deux ans, on bosse en pleine période Covid et on n'a pas eu de prime Covid. Ce contentieux s'est transformé en colère ». Le délégué précise que la question de la rémunération ne concerne pas que les cheminots. Et si la direction cherchait à jouer le pourrissement, alors « on sera en grève ».