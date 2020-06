Premier vol de certification pour le 737 MAX

Boeing et le régulateur du secteur aérien américain (FAA) vont organiser une série de vols de certification cette semaine pour le 737 MAX, afin d'évaluer les changements apportés aux systèmes de contrôle automatisés de l'avion. Ces systèmes ont été mis en cause dans deux crashs aériens d'Ethiopian Airlines (157 morts) et de Lion Air (189 morts). Ces accidents ont amené les autorités à interdire l'avion de vol, qui est cloué au sol depuis mars 2019. Au grand dam de Boeing, pour qui le 737 MAX était la vedette du catalogue : il représente deux tiers de son carnet de commandes.



Ces deux crashs ont été provoqués par le logiciel anti-décrochage MCAS qui a empêché les pilotes de reprendre la main sur les commandes de leurs appareils. Lors de l'enquête, des dysfonctionnements supplémentaires ont été découverts, notamment sur le câblage électrique. Le constructeur a dû revoir sa copie sur tous ces points bien sûr, et il réclamait depuis des mois la recertification de son avion pour lequel la production a été mise en pause en début d'année.