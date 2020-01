Première perte annuelle pour Boeing en 22 ans

Boeing a annoncé une perte de 636 millions de dollars durant l'exercice 2019. C'est la conséquence de charges supplémentaires à hauteur de 9,2 milliards de dollars, en raison de l'immobilisation des 737 MAX depuis mars dernier, la suspension des livraisons ainsi que celle de la production en début d'année. Depuis le début de cette crise née après le crash de deux 737 MAX, Boeing a dépensé 18,4 milliards de dollars, dont la moitié versée aux compagnies aériennes qui ont été dans l'obligation d'annuler des vols. Et cette somme ne comprend pas les indemnisations pour les familles des victimes et les régulateurs qui enquêtent sur les manquements de Boeing, ainsi que le coût des formations pour les pilotes.



C'est la quatrième perte annuelle de Boeing en 104 ans d'activité. 2019 rejoint donc 1946, 1995 et 1997 dans ce triste palmarès. Boeing a essuyé un solde négatif de commandes l'an dernier, avec -87 appareils, tandis que les livraisons ont chuté de 53%. Le 737 MAX était, jusqu'à mars 2019, la vedette au catalogue du constructeur. C'est désormais le mouton noir, bien que Boeing espère pouvoir le faire voler de nouveau d'ici cet été : la FAA, le régulateur américain, pourrait donner son aval d'ici là.