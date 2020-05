Première victoire en justice d'un restaurateur contre Axa

La décision de la justice sonne comme un coup de tonnerre, aussi bien dans le secteur de la restauration que dans celui de l'assurance. Stéphane Manigold, propriétaire de quatre restaurants parisiens, a obtenu que son assureur, Axa Iard France, lui octroie une indemnisation liée à la perte d'exploitation du Bistrot d'à côté Flaubert, dans le XVIIe arrondissement. Le jugement pourrait faire jurisprudence pour des dizaines de dossiers du même type. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a imposé aux restaurateurs de ne plus recevoir de public à compter du 14 mars. Cet arrêté a été qualifié de « fermeture administrative » par la justice, ce que contestait Axa devant le tribunal.



Or, le contrat liant Stéphane Manigold à son assureur prend en charge les pertes, « comme la marge brute ou les salaires », en cas de fermeture imposée. Ce qui s'avère donc être le cas aux yeux de la justice, saisie en référé. Axa estimait de son côté que l'arrêté n'avait pas ordonné la fermeture des restaurants : la fermeture du Bistrot d'à côté Flaubert résultait donc de « la seule décision volontaire et non contrainte de la société » du propriétaire.