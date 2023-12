Près d'un quart des Français va vendre ses cadeaux de Noël

Un changement de perception est également notable concernant la revente des cadeaux. Si auparavant cette pratique pouvait être vue comme inappropriée, elle est aujourd'hui mieux acceptée, tant par les vendeurs que par ceux qui offrent les cadeaux. Une proportion significative de donneurs se dit heureuse de voir le bénéficiaire utiliser l'argent de la revente pour acheter quelque chose qui lui plaît davantage, ou même pour faire un don.



Concernant les objets les plus fréquemment revendus, les jeux vidéo, les jouets, les livres, et les articles doublons ou non désirés dominent. Les plateformes comme eBay s'attendent à une forte activité post-Noël, anticipant un pic de reventes dès le soir du 25 décembre.



Cette tendance à la revente des cadeaux de Noël s'inscrit dans un contexte économique difficile, où la nécessité de gérer les finances personnelles prend le pas sur le désir de conserver des cadeaux peut-être moins utiles ou souhaités. Ce phénomène, en croissance continue, reflète les changements dans les habitudes de consommation des Français, particulièrement dans le contexte actuel marqué par l'inflation et la dégradation de l'économie.