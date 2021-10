Près d’un salarié sur deux estime avoir été victime de discrimination

Même si ce n’est sans doute pas le premier facteur de discrimination auquel on pourrait spontanément penser, c’est en fait la question de l’âge qui semble être la plus grande crainte de source de discrimination, pour les jeunes (45%) comme pour les seniors (35%). Ainsi, 31% des salariés les plus jeunes, qu’ils soient alternants ou dans leur premier emploi, estiment que l’âge est un frein à l’embauche.



Cette opinion se classe devant le genre (23%), l’apparence physique (18%), ou l’origine ethnique ou géographique (14%). À qui la faute ? Pas toujours à l’employeur en soi, mais au manager le plus proche, pour 21% des personnes interrogées. 70% des salariés sondés jugent efficace la méthode des quotas pour lutter contre les éventuelles discriminations, notamment en matière d’égalité femmes-hommes. En revanche, un dirigeant interrogé sur quatre (24%) y est ouvertement défavorable.