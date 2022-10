Près de 23.000 victimes de conducteurs en défaut d'assurance en 2021

Il s'agit, dans 80% des cas, d'un homme qui dans deux cas sur trois, a moins de 35 ans et souvent avec des revenus modestes. D'où l'impossibilité de s'assurer, ce qui n'est évidemment pas sans danger pour lui-même et pour les autres sur la route. Le FGV procède à un travail de prévention : depuis 2019, il a envoyé 100.000 courriers aux propriétaires de véhicules flashés n'apparaissant pas dans la liste des voitures assurées.



L'idée est d'alerter ces automobilistes sur « les risques et les poursuites auxquels ils s’exposent et les inviter à régulariser leur situation ». Des actions sont aussi entreprises avec les assureurs, les pouvoirs publics et des acteurs de la mobilité pour proposer des solutions à ces conducteurs en situation de précarité économique.