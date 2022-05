Près de 850.000 voitures parties à la casse en 2021

En moyenne, les Français se sont débarrassés de véhicules vieux de 20 ans l'an dernier. De fait, ce sont surtout des modèles populaires dans les années 90 et 2000 qui sont majoritairement partis à la casse en 2021, selon les données compilées par AAA Data et publiées par le magazine Auto Plus.



En tête du classement, on trouve la Renault Mégane avec 87.118 unités détruites, suivie par la Clio de Renault (78.930 unités) et la Peugeot 206 (44.797 unités). Le reste du classement compte de nombreuses références françaises de ces années-là : la Xsara de Citroën est quatrième (34.146 unités), viennent ensuite la Twingo de Renault (28.438 unités), la Laguna du même constructeur (26.794 unités), la Peugeot 307 (25.683 unités), la Peugeot 306 (21.906 unités).