Près de 90.000 soignants libéraux devront rembourser un trop-perçu de la Sécurité sociale

L'an dernier, l'Assurance maladie mettait en place un dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) pour les soignants libéraux dont les revenus ont chuté entre mars et juin 2020 en raison du premier confinement. 203.000 professionnels de santé ont demandé et obtenu cette aide, en fait une avance de 5.500 euros en moyenne. Un an plus tard, la Sécurité sociale a calculé précisément la somme définitive qui revenait à ces soignants, et c'est la soupe à la grimace pour des milliers d'entre eux.



87.000 soignants sont en effet priés de rembourser un trop-perçu, qui se monte en moyenne à 2.700 euros. À LCI, Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie, explique qu'il est impossible d'effacer l'ardoise, « parce que c'est de l'argent public ». La Sécu a déboursé un total de 1,3 milliard d'euros pour cette aide, la responsable indiquant que « tous ceux qui l'ont demandée l'ont reçue ».