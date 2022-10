Prestations sociales : des formulaires pré-remplis seront envoyés dès 2024

Le non-recours aux prestations sociales est un sujet qui inquiète les gouvernements successifs. Emmanuel Macron, lui aussi, en a fait un fer de lance dans le cadre de sa Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L’idée est que si des prestations qui ont été créées dans des objectifs stratégiques, en l’occurrence la réduction de la pauvreté, n’atteignent pas leur cible, elles constituent un obstacle à la politique menée. De plus, il y a la notion de la « juste prestation », à savoir une prestation qui ne soit ni « versée » à tort (indus dont fraude), ni « non versée » à tort (ce qui inclut les situations de non-recours). En ce sens, c’est un enjeu de justice sociale dans un monde où les personnes les plus vulnérables sont souvent celles qui méconnaissent le plus leurs droits ou la manière de trouver leur chemin dans le système.



Toujours est-il que cette décision d’envoyer des formulaires papier va à l’encontre du plan Action publique 2022, qui pose l’objectif de dématérialiser totalement 250 démarches « clés » pour les Français. Le gouvernement, a-t-il écouté la Défenseure des droits, qui, dans un rapport de février 2022, dénonçait ce plan, faisant valoir que pas mal de personnes en France ne savent pas utiliser l’ordinateur et/ou n’ont pas accès à Internet ?