Prêt-à-porter : Burton of London va fermer boutique

La fermeture des 47 magasins français de la marque et la suppression de 200 emplois semblent inévitables. Les tentatives de reprise n'ont pas su convaincre le tribunal de commerce de Paris de leur viabilité. Le groupe prévoit de déstocker le reste de ses collections à près de 70% avant de baisser le rideau.



Cette situation laisse les 200 salariés dans une incertitude professionnelle, malgré la promesse d'un contrat de sécurisation à l'emploi pour une durée d'un an, selon les informations de Capital. Car les salariés ne semblent pas pouvoir bénéficier d’un plan de reclassement dans une des autres enseignes détenues par Thierry Le Guénic. Sauf surprise de dernière minute, Burton of London va donc rejoindre la liste de plus en plus longue des marques de prêt-à-porter qui auront disparu en France depuis 2020.