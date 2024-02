Prêt-à-porter : des soldes d'hiver plus que mitigés

Les soldes d'hiver ont également été affectés par des événements conjoncturels défavorables, notamment des conditions météorologiques compliquées et des blocages liés aux manifestations d'agriculteurs, particulièrement dans le Nord et l'Est de la France. Ces phénomènes s'ajoutent à un contexte économique difficile marqué par une baisse du pouvoir d'achat et une consommation en berne, déjà observable lors des fêtes de fin d'année 2023.



Malgré ces défis, l'Alliance du Commerce note l'absence de report de la consommation vers le e-commerce, mettant en lumière une problématique plus large de réduction du pouvoir d'achat.



Face à un marché en difficulté depuis la crise du Covid-19, et une année 2023 marquée par une baisse de la valeur du marché de l'habillement de 3,5%, les acteurs du secteur restent prudents quant aux perspectives pour 2024. Si les Jeux Olympiques d'été à Paris représentent une lueur d'espoir avec l'anticipation d'une augmentation significative du nombre de visiteurs, l'impact réel sur la consommation demeure incertain. Les professionnels du secteur appellent à une réflexion sur le calendrier des soldes et sur les stratégies à adopter pour revitaliser le marché du prêt-à-porter.