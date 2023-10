Prêt à taux zéro : vers un assouplissement des conditions d'accès

Dans un entretien avec le quotidien Sud Ouest, Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement assouplirait les conditions d'accès au PTZ pour permettre à six millions de Français supplémentaires d'en bénéficier. Le prêt à taux zéro est un dispositif qui aide les ménages, notamment les primo-accédants, à financer l'achat de leur résidence principale en les exemptant d'intérêts. Le ministre a souligné que « le barème sera simplifié et le plafond augmenté », afin d'élargir l'accès à ce dispositif. Dans une précédente interview, le ministre de l'Économie avait également mentionné une révision du barème pour faciliter l'accès des « jeunes ménages » à ce type de prêt.



Patrice Vergriete, ministre délégué au Logement, a également indiqué que l'exécutif envisageait de « revoir les plafonds et les barèmes » pour augmenter le nombre de PTZ accordés. « Nous visons plus de 40.000 prêts à taux zéro en 2024, soit autant qu'en 2023, sur un territoire plus petit », a-t-il ajouté.