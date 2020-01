Prêt immobilier : un taux en légère hausse en décembre

En décembre, le taux moyen des crédits immobiliers a été mesuré à 1,13% par l'observatoire Crédit Logement/CSA, qui fait autorité dans le secteur. Un taux en légère hausse de 0,01 point par rapport à novembre, ce qui reste évidemment très avantageux pour les emprunteurs. Le taux moyen s'établit à 0,88% sur 15 ans, à 1,05% sur 20 ans et à 1,31% sur 25 ans. Des niveaux particulièrement bas, qui reflètent la politique accommodante de la Banque centrale européenne qui se répercute sur les taux des crédits pratiqués par les banques. Les taux actuels sont si proches de l'inflation qu'en se faisant prêter de l'argent pour un bien immobilier, il est quasiment possible de… gagner de l'argent. Ces taux ne prennent pas en compte les garanties et les assurances demandées par les banques.



Les emprunteurs bénéficient non seulement de taux à leur avantage, mais également de délais de remboursement à rallonge. L'observatoire relève que la durée octroyée par les banques pour rembourser le prêt immobilier est passé à 232 mois, soit 19,33 ans. Du jamais vu : le précédent record en la matière remonte à juin 2019 (229,9 mois).