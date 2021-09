Prêts immobiliers : les banques devront suivre les règles du Haut Conseil à la stabilité financière

C'est à partir du 1er janvier 2022 que les recommandations du Haut Conseil à la stabilité financière (HCSF) vont s'imposer aux banques et aux établissements financiers prêteurs. Il n'y aura pas de grands changements : les banques suivaient déjà les propositions de l'organisation, une émanation du ministère de l'Économie et de la Banque de France. Pour les futurs prétendants à l'achat immobilier, les règles ne devraient donc pas changer fondamentalement.



Le HCSF édicte plusieurs règles, à commencer par le taux d'effort (le rapport entre les revenus et le montant total des dépenses immobilières), la durée de l'endettement ainsi que les dérogations à ces critères à hauteur de 20% des crédits. Le taux d'effort est actuellement de 35%, c'est-à-dire qu'un ménage ne doit pas dépenser plus pour son habitation. Il ne peut pas non plus s'endetter au-delà de 27 ans.