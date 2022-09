Prévoyance : quelle solution choisir ?

votre âge au moment du versement

au moment du versement le montant du capital que vous souhaitez transmettre en cas de décès.

La question n'est pas forcément simple à aborder, mais envisager sa disparition permet de limiter les tracas qui toucheront nécessairement vos proches au moment de votre décès. Si l'peut être à ce titre très efficace, uneest plus simple en ce qu'elle ne demande aucune gestion. En outre, la garantie proposée est activée en totalité dès la signature.Selon la compagnie sur laquelle vous allez porter votre choix, les conditions de souscriptions pourront varier. D'une manière générale, ledépendra de deux facteurs :Lorsque l'on est jeune, une notamment la prévoyance MIF , ne coûte que quelques dizaines d'euros par mois pour un capital de 100 000 euros. Cette prévoyance offre donc uneimportante à vos proches alors que votre patrimoine n'est probablement pas encore suffisant. De tels contrats depeuvent généralement être souscrits jusqu'à un âge proche de celui de la retraite, et la période de couverture en cas de décès peut aller au-delà.Enfin, ce capital peut êtreen fonction des événements (accident ou accident de la route par exemple).L'est l'autre problème auquel une bonne prévoyance apporte une réponse. Que ce soit suite à uneou un, vivre avec une invalidité peut nécessiter des sommes importantes. Cette situation est souvent rencontrée après un accident de la route qui laisse malheureusement de graves séquelles limitant fortement la mobilité des personnes concernées. Dans cet exemple, l'adaptation du logement imposera de lourdsLe fonctionnement de cetteest le même qu'en cas de décès, la période de couverture peut elle aussi être étendue.Sur le plan, le régime d'un contrat de prévoyance invalidité décès est le même que celui de l'assurance vie au titre de la garantie décès. Il est doncla plupart du temps.Autre outil indispensable pour faciliter la vie de vos proches au moment de votre disparition, laa pour objectif de couvrir les frais importants auxquels vos proches devront faire face. Vous ne le savez peut-être pas, mais des, même modestes, représentent un coût de plusieurs milliers d'euros . Outre la difficulté du moment pour votre famille, la question financière peut être un poids insupportable.En souscrivant une, vous pourrez même directementcomme bénéficiaire de premier rang du contrat afin de libérer vos proches d'une grande partie de la gestion administrative de votre disparition.Ici encore, de nombreuses options sont possibles concernant lequi dépendront de votre âge et de la périodicité des paiements.