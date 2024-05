Prime Macron : les montants versés s’écroulent

La réduction des versements de la PPV a également eu un impact sur la progression des salaires horaires. L'Insee indique que les salaires horaires dans les secteurs marchands non agricoles ont augmenté de 2,8% sur un an au premier trimestre 2024, contre 3,1% au trimestre précédent. Cette baisse des versements a donc freiné la croissance des salaires plus que celle du coût du travail, qui a augmenté de 3% sur la même période.



Face à la fiscalisation des primes, certaines entreprises pourraient choisir d'augmenter les salaires plutôt que de verser des primes. Cette tendance est déjà visible selon une étude de la Banque de France, qui montre que moins de 30% des accords de négociations annuelles obligatoires (NAO) conclus fin 2023 prévoyaient le versement d'une PPV, contre 40% un an plus tôt.