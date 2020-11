Prime de Noël, tabac, APL, gaz : les changements de décembre 2020

Du côté des bonnes nouvelles, on connaît la date de versement et le montant de la prime de Noël 2020. La CAF et la MSA l’enverront entre le 11 et le 14 décembre 2020, mais le montant n’augmente pas énormément. La prime de Noël est de 152,45 euros pour une personne célibataire seule, et augmente en fonction de la composition du ménage.



Les bénéficiaires des APL (Aides personnalisées au logement), de leur côté, commencent à recevoir l’aide promise par Emmanuel Macron en octobre 2020. Son montant est compris entre 100 et 550 euros selon les profils. Les bénéficiaires des APL n’ont aucune démarche à réaliser, la somme leur étant versée directement sur leur compte bancaire s’ils peuvent en bénéficier.