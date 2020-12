Prime de Noël : une aide à partir de 150 euros

Avec la crise sanitaire, ce sont des milliers de ménages qui ont subi une baisse importante de leurs revenus. Pour d'autres, c'est tout simplement l'activité qui n'est plus au rendez-vous.: elle représente un peu plus de 150 euros pour une personne seule, avec un versement prévu pour le 15 décembre pour les bénéficiaires du RSA et le 16 décembre pour les autres, selon une information de BFM TV Dans le détail, ce sont les personnes touchant le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER) qui bénéficieront de ce coup de pouce. En tout, 2,5 millions de foyers toucheront cette prime de Noël, à laquelle s'ajoutera 150 euros déjà versés au mois de novembre pour les bénéficiaires de ces trois allocations.