Primes améliorées pour l'acquisition d'un vélo électrique

Pour de plus en plus de Français, rouler futé et sans polluer est désormais synonyme de vélo électrique. Ces véhicules coûtent cependant assez chers, c'est pourquoi pour mettre le pied à l'étrier, plusieurs aides à l'achat existent, aussi bien au niveau des collectivités territoriales (ville, région…) que nationales. Depuis ce lundi, ce sont ces dernières qui ont été améliorées. Le bonus maximal pour l'achat d'un vélo électrique passe de 200 à 300 €.



Pour prétendre à ce coup de pouce, il y a des conditions de ressources à prendre en compte : le revenu fiscal par part doit en effet être inférieur à 13.489 euros. L'autre grand changement est que le versement de cette aide nationale n'est plus conditionné à l'octroi d'une aide d'une collectivité locale. En milieu urbain, ce type d'aides est fréquent, c'est moins le cas dans les territoires ruraux.