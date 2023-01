Prix de l'énergie : Cofigeo (William Saurin, Garbit) ferme la moitié de ses usines

La décision de fermer ces sites a pour objectif de faire face « à la hausse spectaculaire des coûts d'énergie (gaz et électricité nécessaires à la cuisson et à la stérilisation des plats et recettes cuisinés) », a confirmé Cofigeo. Ce n'est pas la seule entreprise à devoir mettre en œuvre cette solution extrême face à la flambée des prix de l'énergie.



Le spécialiste du verre Duralex a également dû procéder de la sorte. Dans ce dernier cas, l'État est venu au secours en octroyant un prêt de 15 millions d'euros à la fin de l'année dernière. En ira-t-il de même pour Cofigeo ? Des entreprises frappés de plein fouet par les prix de l'énergie ont demandé la mise en place d'un système de chômage technique pris en charge par les pouvoirs publics, comme durant la crise sanitaire.