Prix de l'énergie : des aides financières inconnues par de nombreux ménages

Une étude de l'université Grenoble-Alpes a mis sur pied un « baromètre de précarité énergétique » qui donne des enseignements très précieux dans ce domaine qui est au cœur du débat politique, social et économique depuis les augmentations substantielles des prix de l'énergie. 29% des personnes interrogées disent avoir ressenti du froid dans leur logement ces douze derniers mois. À 35%, les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les ménages exposés au froid.



Le baromètre relève que « les variables les plus discriminantes entre les ménages sont le genre (être une femme), les faibles ressources (sans emploi et allocataire des minimas sociaux) et la situation familiale (être seul.e ou habiter seul.e avec ses enfants) ». Les familles monoparentales sont donc les premières victimes de la hausse des prix de l'énergie.