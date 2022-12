Prix de l'énergie : la production de Cofigeo (William Saurin, Garbit…) à l'arrêt

Quatre des huit usines françaises de Cofigeo vont être mises à l'arrêt, soit 80% de la production du groupe agro-alimentaire connu pour ses marques William Saurin, Garbit, Raynal et Roquelaure ou encore Zapetti. 800 des 1.200 salariés de l'entreprise vont bénéficier d'un accord d'activité partielle de longue durée. En cause : le prix de l'énergie qui ne permet pas à l'entreprise de poursuivre ses activités à l'heure actuelle.



Dans un communiqué, Cofigeo explique que « cette décision a pour objectif de faire face à la hausse spectaculaire de ses coûts d'énergie (gaz et électricité nécessaires à la cuisson et à la stérilisation des plats et recettes cuisinés), qui seront multipliés par 10 dès le début de l'année ». Impossible dans ces conditions de continuer comme si de rien n'était : la facture d'énergie devrait atteindre 40 millions d'euros l'année prochaine, alors que le groupe réalise un chiffre d'affaires de 330 millions.