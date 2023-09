Prix des produits alimentaires : tension entre distributeurs et industriels

Lors de la dernière session de négociations qui s'est achevée en mars, le prix moyen payé par les supermarchés aux industriels a augmenté de 9%. Cependant, la baisse des prix de certaines matières premières ne s'est pas répercutée dans les rayons des magasins. Alexandre Bompard a déploré que les industriels aient choisi de ne pas transmettre ces réductions aux consommateurs.



De son côté, Michel-Edouard Leclerc, président du distributeur E. Leclerc, a mis en lumière la complexité du problème, y voyant des implications politiques. Sur Europe 1, il a déclaré qu'il n'y avait pas d'unanimité sur le sujet au sein du gouvernement ou du Parlement. Selon le dirigeant, certains acteurs économiques et financiers seraient même favorables à l'inflation, qui augmenterait artificiellement le chiffre d'affaires des entreprises. Il considère l'inflation comme « un impôt sur les Français » et estime que ce sujet est aussi « un combat politique », et pas seulement une lutte entre distributeurs et industriels.