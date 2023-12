Prix repère du gaz : une baisse pour janvier 2024 ?

Les fournisseurs de gaz pourraient de fait s’aligner sur ces nouveaux prix, qui ne sont qu’indicatifs. Contrairement aux tarifs réglementés qui existaient jusqu’en juillet 2023 et qu’Engie devait obligatoirement pratiquer pour ses contrats indexés sur ces tarifs, le prix repère n’est qu’une indication de la part de la CRE.



Les consommateurs sont donc, comme toujours, invités à surveiller les offres qui pourraient être lancées en janvier 2024 par les fournisseurs. Ces derniers pourraient tenter de prendre des parts de marché en proposant des prix inférieurs à la concurrence, d’autant plus qu’aujourd’hui il est possible de changer de fournisseur d’énergie à tout moment.