Procédure de sauvegarde pour Celio

La restructuration du secteur de l'habillement se poursuit en France. L'enseigne de prêt-à-porter masculin Celio a demandé au tribunal de commerce de Paris un placement en procédure de sauvegarde. Dans un communiqué, l'entreprise explique que « la fermeture brutale pendant deux mois de ses 1585 magasins dans le monde a entraîné une perte de chiffre d'affaires pour le groupe de près de 100 millions d'euros entre mars et mai 2020 ». L'enseigne emploie plus de 4.000 personnes dans le monde. La procédure touche uniquement l'activité française du groupe ; les filiales étrangères, les affiliés à l'étranger comme en France ne sont pas concernés.



Celio compte toujours 300 points de vente toujours fermés dans le monde en raison de la crise sanitaire. En France en revanche, « tous nos magasins en France ont rouvert leurs portes. La situation n’est évidemment pas revenue à la normale mais le redémarrage de nos ventes s’avère moins détérioré que ce que nous redoutions. Toutes nos équipes sont mobilisées pour surmonter cette crise et continuer à créer le Celio de demain », indique encore l'entreprise qui dénombre 488 magasins en France.