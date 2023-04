Produits alimentaires : le gouvernement veut des baisses de prix avant l'été

Les consommateurs comptent le moindre sou en faisant les courses : les prix des produits alimentaires ont en effet flambé ces derniers mois, de 15,8% au mois de mars sur un an. Alors que l'inflation générale mesurée par l'Insee a enregistré une baisse significative entre février (+6,3% sur un an) et mars (+5,6%). Toutefois, le bout du tunnel n'est peut-être pas si éloigné puisque dans le même temps, on enregistre des reculs importants sur les marchés de l'énergie, des matières premières ou encore du transport.



Bruno Le Maire a donc exigé des baisses de prix rapides dans les rayons des supermarchés. « J'ai du mal à comprendre que les répercussions à la hausse soient immédiates et les répercussions à la baisse prennent plus de temps. Je trouve ça inacceptable et révoltant pour le consommateur », a-t-il expliqué au micro d'Europe 1. Selon le ministre de l'Économie, les prix devraient effectivement commencer à reculer à partir de cet été.