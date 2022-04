Produits alimentaires : les consommateurs n'ont pas fini de payer plus cher

Après des années d'inflation modeste, les derniers mois ont montré que les prix augmentaient fortement dans les rayons des supermarchés. Selon l'institut IRI, la hausse des prix sur l'ensemble des produits de grande consommation a été de 0,58% en février, puis 1,73% en mars. C'est une moyenne : pour certains produits, l'augmentation est plus marquée, comme sur les pâtes (+13%), l'huile et la farine (+7%), tandis qu'on observe une hausse entre 3 et 4,5% sur le reste de la liste de courses.



Sur les prix des produits alimentaires, l'augmentation s'est établie à 1,73%, selon IRI. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Les négociations commerciales entre distributeurs et industriels ont abouti à une hausse de 3% pour cette année, qui sera cependant vite dépassée. L'institut prévoit en effet une hausse de 3% pour le mois d'avril…