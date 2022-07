Profits exceptionnels pour TotalEnergies

Les grands groupes pétroliers sont à la fête. Sur le trimestre, les prix du pétrole ont dépassé les 110 dollars le baril en moyenne : de quoi faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses des principaux acteurs du secteur comme TotalEnergies. L'entreprise française a cumulé un bénéfice net de 5,7 milliards de dollars. Et cela aurait pu être plus élevé puisque le groupe a provisionné 3,5 milliards pour faire face aux conséquences d'éventuelles sanctions sur la valeur de sa participation dans l'entreprise russe Novatek.



En exceptant cet élément exceptionnel, le résultat net ajusté de Total s'établit à 9,8 milliards de dollars sur le trimestre. À comparer avec les 3,5 milliards du même trimestre de l'an dernier. Ce résultat est encore plus éclatant quand on élargit au premier semestre : le résultat net de TotalEnergies est en effet de 18,8 milliards, c'est le triple par rapport aux six premiers mois de 2021.