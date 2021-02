Prolongation pour l'aide exceptionnelle pour les travailleurs précaires

C'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui l'a annoncé au micro de RTL. L'aide exceptionnelle qui permet à un travailleur précaire de toucher une prime allant de 100 à 900 euros va être prolongée jusqu'en juin. « Compte tenu des incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire et des difficultés actuelles du marché du travail, j'ai souhaité que cette aide soit prolongée jusqu'à l'été pour protéger les travailleurs précaires », a-t-elle expliqué. Cette aide, mise en œuvre en novembre dernier, devait être versée en novembre, décembre, janvier et février.



Finalement, la prime sera reconduite pour les mois de mars, avril et mai. Le principe est le suivant : il faut que le bénéficiaire ait travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim en 2019, ne pas avoir touché plus de 900 euros par mois, et que la crise sanitaire de 2020 l'ait empêché de recharger ses droits. L'aide vise les travailleurs précaires qui ne peuvent pas obtenir l'assurance-chômage. Pôle Emploi est en charge de la gestion du dispositif, versé automatiquement, mais qui a eu du mal à démarrer.