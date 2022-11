Proximité : La Poste et les buralistes signent une convention de partenariat

Le 21 octobre 2022, le président directeur général du groupe La Poste Philippe Wahl et Philippe Coy, le président de la Confédération des Buralistes (organisation professionnelle représentative des 23 500 buralistes français), ont signé une convention nationale de partenariat de 4 ans. Objectif ? Répondre toujours plus aux besoins de proximité et de services des Français.



Grâce à ce partenariat, le groupe La Poste renforce sa présence territoriale et simplifie la vie de ses clients, avec la possibilité d’accéder dans les bureaux de tabac à des services postaux essentiels comme l’affranchissement, le dépôt de courrier et de colis affranchis, ou encore la vente d’emballage colis et d’enveloppes préaffranchis.



« Ce nouveau partenariat vient consolider les liens historiques entre nos deux grands réseaux de proximité. Avec les buralistes, nous avons en commun cette volonté de nous adapter à l’évolution des modes de vie, de renforcer notre présence territoriale et d’être toujours plus accessible pour nos clients », indique Philippe Wahl.



Pour les buralistes, cette convention leur donne la possibilité d’enrichir leur palette de services, au-delà de la vente de timbres, de recruter et de fidéliser leurs clients. Une plus-value qui va, in fine, densifier la fréquentation de leur point de vente. Les clients qui fréquentent le réseau de buralistes vont désormais pouvoir faire d’une pierre deux coups. En plus d’acheter leurs articles chez le buraliste du quartier, ils accèdent à des services essentiels postaux, sur une plage horaire étendue et complémentaire à celle de leur bureau de poste.



« Ce partenariat est utile dans les territoires à l’image de ce que sont les buralistes : des commerçants d’utilité locale. En devenant des points de services La Poste, les buralistes pourront proposer des services postaux supplémentaires dans les territoires, conformément aux attentes des Français. Ainsi, la complémentarité de nos deux réseaux, buralistes et postiers, prend tout son sens », précise pour sa part Philippe Coy.