Publicité en ligne : Google et Facebook accusés d'entente illégale

C'est un coup de semonce d'une taille inédite qui frappe Google et Meta (anciennement Facebook). Une coalition de 14 États américains, emmenés par le Texas, accusent les deux mastodontes d'Internet d'avoir passé un accord illégal afin de dominer le marché très lucratif de la publicité en ligne. Les faits remontent à 2018, selon la plainte qui a été remaniée après une première poursuite déposée contre Google en décembre 2020.



Google et Meta auraient donc noué un accord pour évincer la concurrence et manipuler le système de ventes aux enchères des emplacements publicitaires. C'est ce dernier qui détermine comment, quand et à qui s'affichent les publicités sur Internet, en fonction du profil de l'internaute. L'affaire est d'importance, car Google possède 28,6% du marché de la publicité numérique, contre 23,7% pour Meta.