Quand Gucci tousse, c’est tout Kering qui s’enrhume

Gucci, qui constitue une part substantielle de l'activité de Kering, a subi une baisse de ses ventes, poussant la direction à envisager un plan de restructuration ambitieux. La nomination de Sabato de Sarno à la direction artistique et de Jean-François Palus à la tête de Gucci témoigne d'une volonté de redynamiser la marque à travers une « stratégie d'élévation ».



Cette orientation stratégique, bien que potentiellement bénéfique à moyen et long terme, requiert un investissement considérable et un délai avant de générer des résultats tangibles. François-Henri Pinault a lui-même souligné l'impact probable de ces investissements sur les performances à court terme du groupe.



Cependant, certains analystes et investisseurs restent optimistes, percevant dans les récentes initiatives de Kering les prémices d'une amélioration à venir, particulièrement pour Gucci. La banque RBC souligne le potentiel sous-exploité de la marque et l'effet positif attendu des changements stratégiques et de leadership sur sa croissance.