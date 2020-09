Quand Wall Street revêt les ailes d’Icare

Wall Street vole de sommet en sommet. Le S&P 500, l’indice des valeurs mobilières, s’élève à 3.581 le 2 septembre 2020 – chiffre le plus élevé jamais atteint depuis sa création. Cela ne fait pas sens. La bourse est le reflet de l’économie américaine, or l’économie est en récession depuis février [1] – la pire récession qu’elle est connue depuis 1929. Comment se fait-il que le prix des actions monte alors que l’économie tombe ? Pour répondre à cette question, analysons la politique économique des Etats-Unis ces dernières années, en prenant pour point de départ le discours de Jérôme Powell, gouverneur de la Réserve fédérale, du 27 août 2020. En remontant le temps, nous constaterons que les dirigeants américains ont ignoré les lois et règles économiques communément admises. Ajoutons qu’ils ont été suivis en cela par les grandes banques centrales dont la Banque centrale européenne. Nous conclurons que les valeurs mobilières ne volent pas jusqu’au ciel, et que les Etats-Unis sont pris dans un étau dont ils ne peuvent se libérer que par la dépréciation du dollar – l’un des principaux piliers de l’empire.



Jérôme Powell met fin à l’assouplissement quantitatif



Selon leur ligne éditoriale, les médias ont interprété le discours du gouverneur comme un retour de l’inflation ou une plus grande attention donnée à l’emploi. Cette simplification ignore le fond du message qui est une mise en cause de la politique d’assouplissement quantitatif pratiquée par la Réserve fédérale depuis novembre 2008. Ecoutons ce qu’il dit : « En demeurant proches de leur limite d’efficacité, même en périodes fastes, les taux d’intérêt réduisent les marges de manœuvre de la Fed dans les temps difficiles en l’empêchant de les abaisser davantage. » En clair : en la poussant à son paroxysme, la politique d’assouplissement quantitatif perd sa capacité d’agir sur l’emploi et l’inflation. Fort de ce constat, Jérôme Powell et les membres du Comité de la politique monétaire [2] ont décidé d’assouplir les règles qui régissent l’inflation et l’emploi. L’inflation pourra dépasser « modérément les 2% de temps en temps » et il sera créé « un marché du travail fort et vigoureux, en particulier celui concernant les personnes les plus défavorisées ».



En abandonnant subrepticement l’assouplissement quantitatif, le gouverneur adresse un message au Congrès : la conduite de la politique économique ne peut reposer sur la seule politique monétaire. Le Congrès dispose d’un autre outil dont il doit se servir : la politique fiscale. [3] Ces trente dernières années, priorité a été donnée à la politique monétaire pour plusieurs raisons. Des raisons de commodité : la définition de la politique monétaire repose sur un homme, le gouverneur (assisté d’un comité), alors que la définition de la politique fiscale requiert l’accord des deux chambres et du président. Les choses se compliquent quand les deux chambres n’ont pas les mêmes majorités. Des raisons d’efficacité : les effets d’un changement de politique monétaire sont rapides. Ils sont presque immédiats pour les marchés financiers, mais un peu plus long pour l’économie (six à neuf mois). La politique fiscale prend davantage de temps. Il faut dix-huit mois à deux ans avant que ses effets ne se fassent sentir. Des raisons financières : la politique fiscale s’appuie sur l’impôt pour éviter le déficit – l’impôt n’a jamais été populaire chez les électeurs, les élus le savent. A défaut d’impôt, les élus peuvent choisir la dette. Mais, le recours à la dette, s’il est généralisé, entraîne une augmentation des taux d’intérêt, ce qui provoque un ralentissement de l’activité. Toutes ces raisons, et celles plus théoriques avancées par Milton Friedman et les monétaristes, ont convaincu sans grande difficulté les membres du Congrès et le président que la politique monétaire était préférable à la politique fiscale dans la conduite de la politique économique du pays. C’est ce qui a donné naissance à l’assouplissement quantitatif.



Priorité étant donnée à la politique monétaire, la politique budgétaire – moins sollicitée – aurait dû se traduire par la réduction, voire la disparition du déficit budgétaire. Il n’en a rien été. Pire, il s’aggrave ! Il passe de –1.5% en 2002 à –4.6% en 2019. Le chiffre initialement prévu pour 2020 (–4.6%) sera très largement dépassé en raison du Covid-19. Les mesures prises au titre du CARES Act [4] , voté en mars, pour contrer ses effets en attestent. Elles ont donné lieu à un accroissement de la dette publique.



Effets de l’assouplissement quantitatif



La création monétaire est frappée d’anathème dans les marchés financiers. Elle est synonyme d’inflation, de taux d’intérêts élevés, et d’effondrement du marché des actions. Elle est à proscrire. Mais l’assouplissement quantitatif n’est-il pas une forme de création monétaire ? Comment se peut-il que la création monétaire qui est accusée de tous les maux de la terre, ait pu sauver Wall Street à la suite de la crise des subprimes ? Les grandes banques détenaient des actifs [5] financiers dont la valeur de marché était bien inférieure à leur valeur comptable. En les rachetant, la Réserve fédérale sauve les banques de la faillite. La confiance revient, l’économie repart, les actifs reprennent de la valeur, entrainant l’ensemble des marchés financiers. On considère que la crise est résolue. Ceci dit, la banque centrale outrepasse ses droits : de gardienne de la monnaie, elle s’érige en protectrice des marchés financiers.