Quasi stabilité du chômage au troisième trimestre

Si le chômage des jeunes (15-24 ans) est en progression d'un trimestre à l'autre avec +0,3 point, il est nettement au-dessous du niveau d'avant la crise sanitaire (-1,2 point). Pour les 25-49 ans et les 50 ans et plus, le chômage se stabilise. En comparaison du troisième trimestre 2019, la première catégorie est en baisse de 0,1 point, la seconde en hausse de 0,1 point. La bonne nouvelle du trimestre, c'est le « halo autour du chômage » qui est en net recul de 175.000 personnes, soit 1,9 million de personnes sans emploi qui en souhaitent un, mais qui ne répondent pas aux critères du BIT.



Enfin, sur le front du chômage de longue durée, la situation est stable avec 0,7 million de personnes qui se déclarent sans emploi et qui en recherchent un depuis au moins un an. Ces chômeurs de longue durée représentent 2,4% de la population active, soit 0,2 point de plus qu'au même niveau de 2019.