Quatre banques françaises financent les énergies fossiles

Occuper les premiers rangs dans de nombreux domaines puisse être signe de réussite… mais pour les banques, figurer en tête du rapport annuel « Banking on Climate Chaos » n’est pas une position recherchée. Ce rapport critique sévèrement les établissements financiers pour leur soutien aux énergies fossiles. Dans sa dernière édition, l’ONG Reclaim Finance pointe du doigt quatre grandes banques françaises : BNP Paribas, Société Générale, Crédit agricole, et BPCE occupant une place particulièrement préoccupante.



Ces institutions sont responsables de 99 % des financements accordés à l’expansion des énergies fossiles par les banques françaises entre 2021 et 2023. Cette situation est d'autant plus critique que l'exploitation des énergies fossiles constitue la principale cause du réchauffement climatique, représentant plus de deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre.



Face à l’urgence climatique, Reclaim Finance exige un arrêt définitif du soutien à l’expansion des énergies fossiles de la part de ces banques, les pressant de rediriger leurs flux financiers vers les énergies renouvelables. Le rapport met en relief une légère tendance à la baisse des financements aux énergies fossiles de 2022 à 2023, et une réduction notable du financement de l'industrie du charbon. Cependant, ces efforts restent insuffisants pour respecter les engagements pris lors de l'accord de Paris sur le climat de 2015, visant une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5 °C.