Que boire et fumer pendant un match de la ligue des champions où joue le PSG ?

Depuis quelques années déjà les performances du PSG en ligue des champions déçoivent. Elles témoignent qu’une grande équipe n’est pas nécessairement l’agrégat de grands joueurs, mais relève bien, et surtout, d’un collectif qui est un état d’esprit. Or les grands joueurs à de rares exceptions près ont souvent un égo qui les rend imperméables aux contraintes de cohésion et de collectif. En somme regarder un match de ligue des champions du PSG relève souvent plus de l’exercice de psychologie d’entreprise, identifier ce qu’il ne faut surtout pas faire si on souhaite que son équipe (dans son entreprise) soit performante, que de satisfaction sportive.



Maintenant comme chaque année on retente l’exercice, légèrement masochiste, autant essayer de lui donner une coloration plaisir en l’accompagnant d’un bon cigare et d’un verre adapté. Avec, pour les deux, un impératif que leurs apparences ne soient pas une déception et que le plaisir procuré puisse accompagner une inattendue victoire ou atténuer une toujours possible défaite.



Pour la boisson, on parle de foot et, comme pour le rugby, c’est la bière qui s’impose. Un match dure au moins 90 minutes, on peut donc privilégier le sans alcool avec le regret de ne pas avoir de « gueule de bois » si le résultat n’est pas celui escompté.



Certaines marques proposent des produits de qualité dans ce segment, mais reconnaissons-le, sans le petit plus apporté par quelques degrés. Aussi sans tomber dans l’excès de bières titrant plus de 50° (oui ça existe) voire plus modestement les 7 ou 10° on ne pourra que suggérer de se rabattre sur une Corona qui accompagnera parfaitement la pizza posée sur la table basse.



Le cigare est une affaire plus sérieuse. Qu’on en juge. Il doit accompagner les deux mi-temps de 45 min et d’éventuelles prolongations. Ne pas s’éteindre entre deux, voire plus, bouchées de pizza et rasades de bière. Pouvoir être allumé à de multiples reprises sans perdre pour autant saveur et tenue. Encaisser des mouvements brusques des mains accompagnant les actions réussies ou non. Ne pas se formaliser de terminer à côté du cendrier et non au centre de celui-ci.



Éliminons d’emblée le cubain trop raffiné pour cet intermède télévisé et sportif pour se concentrer sur des mélanges de la République Dominicaine, du Nicaragua ou du Honduras qui offrent des produits de très bonne tenue pouvant accompagner l’avant ou l’après match, le match en lui-même ou seulement sa mi-temps et sa pause technique.

J’opterai pour le Nicaragua et plus spécifiquement pour des Cumpay. Un Pyramid sera par exemple adapté pour illustrer l’ascension vers les sommets qui est attendue des joueurs pour atteindre le tour suivant du tournoi. Ce module offre une forme étonnante lui donnant son nom, mais sa combustion est régulière et si l’entame peut surprendre, tout au long de sa combustion il offre une réelle régularité qui lui permet de se poursuivre pendant une petite mi-temps sans se départir de ses qualités gustatives.



En somme lui tient ses promesses.





