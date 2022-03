Quel cigare fumer en regardant le débat des candidats à la présidentielle… le choix du X ?

La question est essentielle en cette période. Elle me fait penser aux interrogations nécessaires de Monsieur Cyclopède portées par Pierre Desproges. Comment donner un peu de sérieux à un spectacle qui risque d’être au mieux ridicule au pire déprimant.



Nous aurons des personnalités politiques de premier plan comme Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassale, Nathalie Artaud peut-être même, qui se mesureront à une héritière parricide, une maire inconséquente, un ancien chroniqueur successeur de Hérold-Paquis, un communiste Hibernatus, un bolivarien hexagonal poutinien, une BCBG-NAP-CPCH francilienne, un écolo qui se distingue en portant la cravate. Il y aurait aussi le candidat de la 25e heure… mais c’est déjà moins certain, occupé qu’il est. Le débat promet d’être de haute tenue on en conviendra. Le suivre nécessite donc de se mettre dans les meilleures dispositions de corps et d’esprit.



Éviter le diner trop léger en privilégiant un repas consistant, pourquoi pas goûter de nouveau aux joies du tripoux aveyronnais accompagné d’un petit aligot et une bonne tarte tatin en dessert, quelques verres de Fitou ou de Pic saint Loup faisant passer le tout.



Ensuite s’installer dans un bon fauteuil en ayant revêtu un bon pull et chaussé ses charentaises.

Prévoir à portée de la main, sur une petite table basse, un cendrier.



Allumer sa télévision, baisser la lumière et ne pas opter pour un volume sonore trop important. Sélectionner la chaine.

Et maintenant que boire et quoi fumer pour être dans les meilleures dispositions ?



Il faut faire le choix du X. De même que les candidats peuvent être tentés de dire tout et son contraire, de proposer le blanc et le noir dans la même phrase et au fond se dévoiler sans fard dans ce qu’ils ont de plus intime. Associer le XP et l’Opus X ne sera que le reflet des déclarations programmatiques.



Choisir un excellent PX (Pedro Ximenez) comme ceux des années 1982 ou 1968 et découvrir les joies d’un vin, espagnol, officiellement blanc, liquoreux et d’un brun foncé si profond que le plaisir de s’y noyer est total. Observer un verre se transformer en grotte de cristal ou des stalagmites sucrés se forment témoignant d’un degré d’alcool masqué par des saveurs épicées, chocolatées, caramélisées qui vous enrobent et vous saisissent comme une compagne protectrice et rassurante.

Opter pour un Opus X pour accompagner ce moment épicurien. Ce cigare d’Arturo Fuentes est sans conteste une merveille de force et d’équilibre et le Sol d’Amor mérite ô combien son nom. Ce sont parmi les cigares dominicains ceux qui peuvent sans rougir en remontrer aux Cubains de meilleure facture.



Un Opus X accompagné d’un verre de PX permet de saisir toutes les subtilités programmatiques qui seront énoncées, de les transformer en douces berceuses. Le devoir citoyen de s’informer se transforme en plaisir hédoniste.



On peut même se rêver à entrer en communion d’esprit avec celui qui ne sera pas présent à l’écran, mais qui assurément regardera lui aussi ce débat, a priori sans cigare, mais un verre de Lagavulin 16 ans en main. Choix des plus respectable.

Bien entendu cette alliance des X ne devrait pas vous permettre de tenir jusqu’au bout de la nuit, mais cela est aussi le but recherché et croyez le bien il sera parfaitement atteint.



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération