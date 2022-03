Quel cigare offrir à une femme ?

Lui : Tu veux une clope ?

Elle : Oui je veux bien

Lui : On se prend un coca ?

Elle : Oui avec plaisir

Lui : On se fait un ciné ce soir ?

Elle : Oui je vois où tu veux en venir…oui

Lui : À ce soir alors

Elle : À ce soir.



Voici grosso modo le succédané d’une drague des années 80/90. La cigarette comme prise de contact, un coca pour se regarder dans les yeux et discuter un peu plus, le cinéma pour être dans un endroit sombre et discret…et accessoirement regarder un film.



En somme déjà il y a 20 ans il fallait du tabac, un verre et un lieu. Aujourd’hui quelques années plus tard on peut toujours réunir la même alchimie pour découvrir la pierre philosophale.



Les questions du temps d’avant reviennent. Sera-ce sa première fois ? Vais-je essuyer un refus ? Comment ne pas lui déplaire si elle accepte ? Avec comme interrogations subsidiaires, le cigare peut-il se substituer à la cigarette ? Quel verre proposer ? La question du lieu étant laissée à la discrétion de chacun ce qui n’interdit pas les suggestions.



Éliminons d’emblée la question du lieu, le choix devrait être celui d’une terrasse non publique, celle en toiture de l’hôtel Raphaël par exemple ou de restaurants du bois de Boulogne. À partir d’un certain âge avant de conclure on peut diner en effet.



Maintenant, passons aux choses sérieuses le cigare. Le faut-il cubain pour ne pas perdre son temps en explication pour justifier un autre choix que l’évidence ? Pas nécessairement.



Si c’est sa première fois pour la Dame, les choses ne sont pas simples. Un Te Amo mexicain ou un Roméo y Julietas cubain pourraient adresser un message sentimental à l’insu de son plein gré et peut-être prématuré. Un Montecristo ne signifierait-il pas qu’il y a plus à cacher qu’à dévoiler ? Un Rey del Mundo paraitrait trop prétentieux. Il faut faire preuve de doigté. Ne pas chercher à épater en sélectionnant le Cubain onéreux, mais savoir être disruptif et prudent. Un « demi-tasse » Davidoff par exemple, suffisamment léger pour ne pas faire perdre la tête, mais assez long pour que la discussion se prolonge sans lasser.



Si ce n’est pas sa première fois et que le choix vous est laissé alors il convient d’opter pour une valeur sûre proposée avec le ton de l’évidence. Les choix sont plus nombreux, mais j’opterai pour un Partagas Lonsdale Dalias 898 alliant légèreté et longueur en somme un cigare tout à fait adapté à un moment où l’on souhaite la langueur prendre le dessus.



Quant au choix de la boisson pouvant accompagner ce moment, un ratafia de champagne exclusif de Jean Goyard s’impose. Doux et fruité, sucré juste ce qu’il faut, déversant à chaque gorgée une suavité se mariant parfaitement avec un moment cigare que l’on souhaite voir durer. Qui sait peut-être jusqu’à la prochaine séance de cinéma.







L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération