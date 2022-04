Quel cigare pour le golf ?

Il est peu de sport qui voit autant de ses participants fumer sur le parcours que le golf.

Pour le fumeur invétéré, en un mot l’accro à la cigarette, le golf avec ses temps de randonnée pédestre de plusieurs minutes est fréquemment l’occasion d’en « griller » une.

Pour l’amateur occasionnel de cigares, les choses sont plus complexes et amènent à se poser de nombreuses questions toutes plus pertinentes les unes que les autres.



Quel module choisir ?



Où le poser si on doit taper une balle ? On ne dispose pas toujours d’un caddie prêt à être de secours dans ces moments.

Comment ne pas importuner ses éventuels partenaires de partie, qui pourraient trouver que les effluves de tabac ne siéraient pas à la nature environnante ?



Est-ce un facteur de concentration ou de dispersion ?

La dispersion rappelons-le étant négative, pour le joueur de golf et son drive, et entraine le risque d’envoyer la balle dans un bunker ou dans un rough dont la sortie serait des plus agaçante.



Maintenant une partie pouvant durer plusieurs heures on peut aussi concevoir de ne pas avoir la patience requise.

Alors quel cigare choisir et pour quel moment, le pendant ou l’après ?



Ayant eu la chance de participer à des compétitions ou des entreprises sponsorisant des joueurs professionnels demandaient à ces derniers de venir montrer aux amateurs comment il fallait s’y prendre, j’ai pu faire plusieurs 18 trous avec Miguel Angel Jimenez qui ne se séparait que rarement de son cigare. Il est donc possible de témoigner que le Cohiba Behiké (BHK 56) qu’il arborait aux lèvres ne l’empêchait absolument pas de jouer.



A un peu moins de 400 € l’unité, il convient cependant de relativiser ce conseil qui fait du tarif du green-fee une dépense accessoire de la journée… surtout qu’une partie l’amenait à en consommer au moins deux ! D’un autre côté en compétition les règles des retransmissions télévisées lui interdisaient d’exhiber ceux-ci.



Maintenant pour ceux qui disposent des moyens afférents ce choix apparaissait comme très justifié. Une qualité de fabrication permettant de résister aux aléas du vent et à des temps de pose à répétition, une longueur pouvant tenir au moins 9 trous, un équilibre de saveur et de douceur absolument exceptionnel. Mais les Behiké (ils sont au nombre de trois BHK 52, 54 et 56) sont un peu comme le château Yquem, leur production est aléatoire, dépendant directement, au gré des années, de la qualité de la récolte des terroirs de San Juan y Martinez et de San Luis.



Comme quoi la logique voulue par le marquis de Lur-Saluces a été parfaitement comprise par le Lider Maximo, où comment le sang bleu et le drapeau rouge peuvent se rencontrer sur le terrain de l’hédonisme.



Aussi, si vous n’êtes pas joueur du PGA, l’approche raisonnable serait d’attendre la fin de la partie pour allumer son cigare confortablement installer dans un bon fauteuil du fumoir du club-house – ou sur la terrasse de celui-ci – en refaisant la partie avec qui voudra bien, le tout en sirotant un Machin ou un Chose qui sauront respecter et ne pas dénaturer ce moment épicurien. Justement si le BHK est au choix hors de portée ou surtout introuvable, un Épicure n° 2 (Hoyo de Monterrey) fera parfaitement l’affaire.







L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération