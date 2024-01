Quel est le montant moyen d'une pension de retraite ?

Le rapport met également en évidence des disparités significatives entre hommes et femmes en matière de pensions. Les femmes retraitées perçoivent en moyenne une pension inférieure de 40% à celle des hommes, une différence qui reflète les inégalités salariales persistantes durant la vie active. De plus, les pensions de droit dérivé, souvent versées aux veuves, sont majoritairement perçues par les femmes qui représentent 88% des bénéficiaires.



Autre aspect notable du rapport : le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus qui ne sont pas encore à la retraite. En 2021, 15% des individus dans cette tranche d'âge continuaient leur activité professionnelle. Ce chiffre soulève des questions sur les motivations de cette retraite tardive, qu'il s'agisse de choix personnels ou de nécessités économiques.