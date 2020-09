Quel repreneur pour les 112 magasins Bio c Bon ?

C’est pourquoi la grande distribution ne cesse de faire ses emplettes en la matière : quand le groupe Casino, pionnier en la matière, a racheté Naturalia dès 2008, Carrefour a racheté l’enseigne So bio il y a deux ans. Dans ce contexte, qui va s’offrir les 112 points de vente de Bio C Bon ? L’enseigne qui avait ouvert son premier magasin en 2008 n’a pas survécu au confinement et à la crise sanitaire. En dépôt de bilan depuis août 2020, elle a été placée en redressement début septembre.



Alors que Carrefour propose de reprendre 107 magasins et 99% des salariés, la famille Zouari, par ailleurs actionnaire minoritaire de Picard, en reprendrait 112 ainsi que 92% des salariés. Naturalia est également sur les rangs pour 85 boutiques, et Biocoop serait intéressée par 72 des points de vente Bio C Bon.