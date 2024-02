Quelle erreur ! Nous cherchons les signaux faibles qui confirment nos certitudes

Depuis 2001 (2,03), le taux de natalité français baisse. De 840.000 naissances, il n’y en a que 678.000 en 2023. Quant aux décès, ils sont de 550.000 de 1986 à 2009, puis ils bondissent naturellement avec le baby-boom pour atteindre plus de 650.000 en 2020, 21 et 22 (Covid, canicule et grippe) ce qui évite d’avoir en 2023 plus de décès (674.000 en 2022) que de naissance. Ce qui se produira en 2024 : le solde naturel sera négatif.La France et sa richesse démographique est un mensonge depuis au moins 10 ans, sinon 20. Nous baignons de certitudes affichées qui cachent une réalité sociale : nous allons dans le mur puisque tout notre système social est fondé sur les cotisations sociales : moins de cotisants = moins de rentrées sociales.Corriger la démographie est long. Il faut une politique familiale. Il faut surtout plus de logements, moins chers et plus grands en même temps que l’on répond au vieillissement de la population. Alors que les revenus d’un retraité sont supérieurs à celui d’une actif, le taux d’épargne français est de 19% témoignant d’une crise de confiance.Il y a urgence à préparer le futur et non pas à constater le passé en se rassurant.Lorsqu’en 2022 le mot de « souveraineté » a été accolé à alimentation et industrie et numérique dans leurs ministères respectifs, curieusement, il n’y a pas eu de commentaires. Pourtant la souveraineté alimentaire modifiait l’agriculture française des années 50 ! Son retour aurait dû être plus remarqué. La souveraineté énergétique aurait du être attribuée aussi.Depuis quelques mois, il apparaissait que le nucléaire était une énergie quasi propre (bien que dangereuse, mais comparable dans son principe à l’avion, spectaculaire pour un crash, mais très sûr au km parcouru). La France a quasi fait disparaitre les centrales à charbon. Reste à multiplier les énergies renouvelables.Dans ce domaine, l’hydraulique est à son quasi-maximum. L’enthousiasme des acteurs politiques, économiques et ONG diverses s’est tourné vers le solaire et l’éolien. Force est de constater que les constructeurs compétitifs du marché sont chinois. Nous sommes dépendants d’un seul pays alors que le pétrole nous liait à une zone géographique majeure il y a 50 ans et que cet état depuis quelques mois restreint la vente des certains métaux affinés et de certaines technologies.Quant à la biomasse, elle est à peine mentionnée en France et la géothermie est de l’épaisseur du trait. C’est bien dommage, car sous nos pieds, il y a de la chaleur infinie. Non pas en géothermie de surface (jusque 200 mètres de profondeur) comme le fait Celsius Energy, filiale de l’ex-Schlumberger, aux États-Unis …, mais en profondeur ou ultra profondeur (5 à 20 km). Visiblement, nous avons des compétences françaises, mais qui préfèrent des délais très courts.Une fois de plus, il y a urgence à préparer le futur et non pas à s’asseoir sur un passé connu.La crise agricole que nous venons de vivre est une caricature de la confirmation de nos certitudes. Tout le monde s’est précipité pour prouver son amour des agriculteurs.Je repars en plongée.ProspectivisteDernier livre, juin 2023 : « Le chaos de la prospective et comment s’en sortir », éd. Kawa