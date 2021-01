Quelle est l'enseigne de grande distribution préférée des Français ?

Les ventes ont bondi l'an dernier pour les enseignes de la grande distribution. Confrontés à la fermeture des restaurants et des magasins non essentiels, les Français se sont tournés vers les super et les hypermarchés pour se ravitailler, en particulier en produits alimentaires : +8,3 % en 2020. Un résultat obtenu en dépit d'une fréquentation en recul de 5%, là aussi en raison des mesures de restriction des déplacements. En fait, selon des données de Kantar, les ménages se sont déplacés cinq fois moins souvent dans les points de vente l'année dernière qu'en 2019.



La crise sanitaire a eu pour effet de confirmer certains changements en matière de consommation. C'est le cas pour les Drive, dont Leclerc est un des principaux promoteurs, ainsi que les commandes en ligne qui ont explosé. Et bien sûr, les Français ont fait appel à la livraison à domicile là où c'est possible. De nouvelles manières de consommer qui sont sans doute là pour rester.