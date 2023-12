Quelle revalorisation pour le SMIC le 1er janvier 2024 ?

Le SMIC net mensuel pour un temps plein, qui était de 1 383 euros, connaîtra une augmentation d'environ 26 euros, le portant à 1.406 euros. Cette hausse de 1,7% est calculée en tenant compte de l'inflation observée pour les 20% de ménages aux revenus les plus faibles et de la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE). Le calcul a pu être effectué après que l’Insee a publié, le 30 novembre 2023, les données provisoires de l’inflation en France en novembre 2023. L’inflation a ralenti à 3,4%, mais l’IPCH affiche un taux supérieur : 3,8%.



Pour les salariés, c’est une bonne nouvelle, d’autant plus qu’ils sont de plus en plus nombreux à être payés au SMIC. En 2023, 17,3% des salariés étaient payés au SMIC, soit plus de 3 millions de personnes. Un record en France qui s’explique par l’évolution beaucoup plus rapide du SMIC (+13,5% sur deux ans) par rapport aux salaires normaux. Des dizaines de milliers de salariés ont ainsi été « rattrapés » par le SMIC ces dernières années, en particulier les femmes qui représentent désormais 57% des « smicards ».