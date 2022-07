Quelles issues possibles au conflit ukrainien ?

La première et plus importante issue du conflit ukrainien est un remodelage géopolitique du système international et une discontinuité des relations globales entre les deux sous-systèmes, européen et atlantique d’une part, européen et asiatique d’autre part. L’Europe y perd son rôle historique de puissance d’équilibre entre l’Amérique et la Russie et un grand vide de puissances instaure dans la partie occidentale du continent, non compensé par l’ampleur du réarmement allemand (100 milliards d’euros). L’instabilité du sous-système européen est aggravée par l’absence de perspective stratégique, par le particularisme de ses conduites diplomatiques et par la difficile recherche d’un Leadership commun. Cette instabilité vient de loin. Pour l’aspect historique elle vient de 1945 et de l’instauration de la tutelle américaine, pour l’aspect politique, de l’écroulement de l’Union soviétique et pour l’aspect moral, de la fin des ambitions intellectuelles de vouloir compter dans le monde, en y ajoutant l’épuisement du rêve d’unité continentale. Le conflit ukrainien apporte la preuve de l’incapacité de l’Union européenne à promouvoir la paix entre l’Est et l’Ouest et à assurer une architecture européenne de sécurité « égale et indivisible ». De surcroit il intervient comme modèle de rupture dans les relations de coopération internationale au sein d’un système triadique (États-Unis, Russie et Chine) et préfigure en Asie – Pacifique une relation d’interdépendance stratégique et d’affrontement militaire, à cause de l’ouverture possible, par la Chine, d’une crise identitaire concernant le « statu quo » de Taiwan. Dans cette hypothèse, qui ouvrirait les portes de la géopolitique planétaire vers le Pacifique et l’Australie, changerait immédiatement l’issue du conflit entre Moscou et l’Occident, ainsi que les calculs de l’Ouest sur le rôle de la Russie, en Europe, en Asie centrale et en Asie Pacifique. Dans une perspective d’affrontement global des puissances majeures de la planète, l’Europe, l’OTAN, l’Union européenne, l’Allemagne et les pays d’Europe centrale et de proximité, y compris l’Ukraine, privés de « volonté générale » et donc d’un chef politique et spirituel, auraient une importance moindre. En revanche la Russie, menacée vis-à-vis de la Chine par sa double vulnérabilité en Sibérie Orientale, territoriale et démographique, pourrait se dissocier d’une alliance anti-hégémonique trop serrée (Russie-Chine-Iran), marquant l’opposition planétaire entre le Hearthland et le Rimland.



Le conflit ukrainien changerait de nature et d’enjeu et l’instabilité du sous-système européen s’étendrait à l’Afrique, au Moyen-Orient et à l’Asie du Sud-Est, aggravée par l’autonomie politique de la Grande-Bretagne, engagée dans le Pacifique, au sein de l’Aukus (alliance militaire antichinoise entre USA, Australie, Grande- Bretagne du 15 sept 2021). Ainsi et du point de vue historique, le remodelage global du système international, comme issue possible du conflit ukrainien, pose le problème de l’hégémonie politique et civilisationnelle de l’Occident comme nœud capital de notre époque. Tout calcul stratégique sur le système international de demain inscrit désormais le problème de l’hégémonie et de l’unité décisive d’un ordre mondial quelconque, au cœur de la question du pouvoir dans notre conjoncture historique.