Quelles sont les caractéristiques essentielles des sites de e-commerce ?

Qu’est-ce qu’un site e-commerce et quel en est l’usage ?

Quelles sont les principales caractéristiques des sites de e-commerce ?

Des fonctionnalités conviviales

Filtres de produits

Disponibilité des produits

Des boutons de panier et de paiement visibles

Options de paiement multiples

PayPal ;

Google Pay ;

Apple Pay ;

Amazon Pay ;

Shop Pay (Shopify).

Service clientèle et options de contact

une adresse e-mail dédiée, affichée de manière bien visible ;

des liens vers vos comptes de médias sociaux pour que les visiteurs puissent vous joindre par ce biais ;

des options en libre-service pour permettre aux clients d’initier facilement une demande de retour ou d’échange ;

le numéro de téléphone et l’adresse de l’entreprise dans le pied de page.

Délai de traitement de la commande

Politiques d’expédition et de retour

Politique de confidentialité

Site Web adapté aux mobiles

Les sites de commerce électronique sont conçus pour mettre en relation les acheteurs et les produits ou services à échanger en ligne. En termes simples, ils fournissent tout ce dont nous avons besoin pour faire des achats en ligne. Si vous envisagez de créer votre propre site e-commerce ou êtes simplement curieux de la chose, il est important de considérer l’ensemble des caractéristiques que doivent présenter les sites de e-commerce Il existe quelques caractéristiques que votre site de e-commerce devrait inclure pour une meilleure efficacité.Lorsque les internautes font des achats en ligne, ils s’attendent à trouver rapidement et facilement ce qu’ils recherchent. Si ce n’est pas le cas, ils ne resteront probablement pas longtemps sur le site. Et s’ils ne le font pas, vous ne les amènerez certainement pas à faire un achat en ligne. Les sites de e-commerce qui se concentrent sur l’expérience utilisateur (UX) ont plus de succès que ceux qui ne le font pas.La conception de votre site de e-commerce doit comporter une navigation aisée et des menus de navigation clairs qui permettent de parcourir facilement les produits par catégorie. Placez les menus à un endroit facile à trouver, soit sur le côté de la page, soit en haut de la page. Gardez-les cohérents sur toutes les pages.Les filtres de produits permettent aux acheteurs de trier les offres de produits pour trouver rapidement ce qu’ils recherchent. Par exemple, permettez aux clients de filtrer par prix, taille, couleur, type de produit, marque, style, etc.Avez-vous déjà trouvé un article que vous cherchiez, pour découvrir plus tard qu’il était en rupture de stock ? C’est une expérience frustrante pour votre public cible. Achètent-ils un autre produit similaire ? Visitent-ils d’autres magasins en ligne pour trouver l’article en question ? Pour lutter contre ce problème, incluez des informations sur la disponibilité de chacun de vos produits à un endroit bien visible de la page du produit. Si un produit est en rupture de stock, indiquez quand il sera à nouveau disponible.Pour encourager les conversions et augmenter le volume des transactions en ligne, assurez-vous que vos boutons « ajouter au panier » / « acheter maintenant » et vos boutons de paiement sont clairs. Lorsqu’un client clique pour visiter son panier, assurez-vous qu’il peut voir tous les détails essentiels tels que : le nom des articles, le prix ou encore la quantité du produit.Faites en sorte qu’il soit facile et rapide de supprimer des articles ou de modifier la quantité à partir de la page du panier. Plus important, permettez à vos clients d’enregistrer leur panier et d’y revenir plus tard.Plus vous proposez d’options de paiement, mieux c’est pour vous et vos clients. Ainsi, ils ont la possibilité d’utiliser le mode de paiement de leur choix et peuvent passer leur commande en quelques clics seulement. Parmi les options les plus populaires, citons :Chacune de ces options accepte les cartes de crédit et de débit les plus courantes comme Visa et MasterCard. Si vous souhaitez que les clients puissent également payer avec American Express ou Discover, vérifiez qu’au moins une des options de paiement que vous proposez accepte ces cartes.Vos clients doivent pouvoir vous joindre s’ils ont des questions ou des préoccupations concernant leurs commandes. Si vous n’êtes pas prêt à investir dans des outils d’assistance en ligne ou un chat en direct, vous devez au moins disposer des éléments suivants :Combien de temps vous faut-il pour emballer et expédier une commande une fois qu’elle a été passée ? Donnez une estimation, mais accordez-vous suffisamment de temps pour traiter la commande. La plupart des entreprises expédient les commandes dans un délai de 1 à 5 jours ouvrables à compter de la date de la commande. Les commandes passées avant une heure précise de la journée sont-elles expédiées le jour même ? Si c’est le cas, assurez-vous que cette heure soit clairement indiquée.Comment se présente l’expédition standard ? Proposez-vous un service d’expédition accélérée ? Quels transporteurs utilisez-vous ? Expédiez-vous à l’échelle internationale ? Prenez-vous en charge les frais de retour ? Acceptez-vous les retours de produits ? Si oui, quelles sont les conditions ? 30 jours ? 60 jours ? L’argent est-il remboursé ou un crédit de magasin est-il offert ? Expliquez clairement ces politiques afin de guider les gens dans leurs choix d’achat.Les propriétaires de magasins sont légalement tenus d’avoir une politique de confidentialité sur leur site de commerce électronique. Ce document décrit comment votre entreprise de commerce électronique collectera, stockera, protégera et utilisera les informations personnelles fournies par les internautes.Au-delà du détail de l’utilisation des informations par l’entreprise, elle couvre la manière dont votre entreprise de commerce respectera ses obligations légales et comment les personnes partageant leurs données pourront obtenir un recours si vous ne respectez pas vos engagements.Plus de la moitié du trafic sur les sites Web provient d’utilisateurs mobiles. Vous ne devez donc pas compter sur le fait que votre client se trouve sur un ordinateur de bureau lorsqu’il navigue sur votre site Web. Construisez votre site de commerce électronique avec un design réactif pour être sûr de couvrir vos bases de commerce mobile. Ainsi, quel que soit l’appareil mobile utilisé par le client pour effectuer des transactions en ligne, il pourra le faire facilement. Un design réactif ajuste automatiquement les caractéristiques principales de votre site web (navigation, images, boutons, etc.) afin qu’il s’adapte confortablement à l’écran d’un smartphone ou d’une tablette. Si vous ne tenez pas compte de ce facteur, votre site de commerce électronique en pâtira, car Google le considère comme un facteur de classement.