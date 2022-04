Quelles sont les marques préférées des Français en 2022 ?

Leroy Merlin et Decathlon demeurent les marques préférées des Français en 2022, selon le classement établi par EY-Parthenon. Ce sondage, mené auprès de 9.500 consommateurs durant le mois de janvier, consacre les deux enseignes de bricolage et de sports qui sont ex-æquo cette année. Si Decathlon avait été sacré marque préférée en 2019 et 2020, Leroy Merlin lui avait ravi le trophée en 2021.



Action est troisième sur le podium, une très belle place occupée par le discounter néerlandais, qui bénéficie d'une belle poussée. Le classement 2022 recèle quelques surprises. Ainsi, les enseignes Grand Frais et Picard sont éjectées du top 10 au profit de Leclerc (10e) et le rayon culture d'Amazon (4e). Le géant américain du commerce en ligne, avec lequel les relations des Français sont parfois conflictuelles (en particulier la classe politique !) se place aussi à la 9e place pour le rayon multimédia et électroménager.